#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
Технология

Жақында WhatsApp қолданушыларына тиімді функция ұсынылады

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 12:36 Фото: unsplash
Танымал WhatsApp мессенджері қолданушылар көптен бері сұрап жүрген жаңа пайдалы мүмкіндікті сынақтан өткізіп жатыр. Бұл жаңарту негізгі чаттар тізімін қажетсіз хабарламалар мен қызметтік ескертулерден тазартуға көмектеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы GSMArena басылымы жазды.

Жаңа функция іске қосылғаннан кейін банктерден, әуе компанияларынан және басқа да ірі ұйымдардан келетін қызметтік хабарламалар негізгі чаттар тізімінде тұрмайды. Олар автоматты түрде арнайы жеке бумаға (папкаға) жіберіледі. Мұндай хабарламалардың қатарына банк хабарламалары, әуе компанияларының ескертулері, түрлі жеңілдіктер мен акциялар туралы ақпарат және интернет-дүкендердегі тапсырыстың жеткізілу мәртебесі туралы хабарламалар кіреді.

Қазіргі уақытта WhatsApp бұл хабарламаларды жаңа бумаға қанша уақыттан кейін автоматты түрде көшіру керектігін сынап жатыр. Қарастырылып отырған ең ұзақ уақыт – 24 сағат.

Қолданушылар бұл мүмкіндікті қаласа, баптаулар (параметрлер) арқылы толықтай өшіре алады. Алайда хабарламалардың қанша уақыттан кейін ауыстырылатынын өз қалауынша өзгерту мүмкіндігі әзірге қарастырылмаған.

Әзірге бұл жаңарту тек ірі компаниялардан келетін хабарламаларға ғана қатысты.

Алдын ала мәлімет бойынша, болашақта WhatsApp бұл мүмкіндікті кеңейтіп, шағын бизнес өкілдерінен келетін хабарламаларды да автоматты түрде жеке бумаға көшіруді жоспарлап отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети
19:11, 17 сәуір 2026
WhatsApp-та жаңа функция пайда болады
WhatsApp-та жаңа функция пайда болады: бұл жаңалық бәріне бірдей ұнай бермеуі мүмкін
13:09, 09 шілде 2026
WhatsApp-та жаңа функция пайда болады: бұл жаңалық бәріне бірдей ұнай бермеуі мүмкін
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
11:56, 22 қараша 2024
WhatsApp-та жаңа пайдалы функция пайда болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
17:02, Бүгін
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
16:43, Бүгін
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
С кем может сыграть &quot;Кайрат&quot; в еврокубках, если уступит &quot;Левски&quot; в Лиге чемпионов
16:25, Бүгін
С кем может сыграть "Кайрат" в еврокубках, если уступит "Левски" в Лиге чемпионов
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot;
16:13, Бүгін
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча "Левски" – "Кайрат"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: