Астана туристердің көзімен: елордада міндетті түрде бас сұғу керек жерлер тізімі
Астана – қазіргі заман архитектурасы, тазалығы мен қауіпсіздігі арқылы ғана емес, ең алдымен адамдардың қонақжайлылығы мен ерекше энергетикасы арқылы шетелдік қонақтардың жүрегін жаулап жүр.
Сурет: Zakon.kz
Гид Салтанат Әбжанованың айтуынша, шетелдік туристердің басым бөлігі Астана туралы алғашқы әсерлерін таңданыспен жеткізеді.
"Қонақтардан әсерлерін сұрағанда бәрі бірауыздан: күтпеген сұлулық, тыныштық және қауіпсіздік жайында айтады. Мұндай эмоцияны жоғары мәртебелі қонақтар да, қарапайым туристер де білдіреді. Бір рет келіп көрген адам міндетті түрде достары мен туыстарына кеңес береді. Халық арасындағы ауызекі жарнама кез келген маркетингтен тиімді", – дейді Салтанат.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астанада ең алдымен қай жерлерді көру керек?
Маман үш басты нысанға міндетті түрде бару керек екенін айтты:
- Ұлттық музей – елдің тарихы мен мәдениетіне терең бойлауға мүмкіндік беретін негізгі орын.
- Бас мешіт – аймақтағы ең ауқымды әрі көркем діни сәулет нысаны.
- Бейбітшілік және келісім саябағы немесе Л. Н. Гумилев атындағы сквер – Қазақстанның көпұлтты және рухани байлығын бейнелейтін мекендер.
Гид атап өткендей, Астана кешкісін ерекше әсем – сәулет нысандары мен ескерткіштерге жарық шамдарымен жан бітіп, ертегідей кейіпке енеді.
"Кабанбай батырдың кесенесі мен Қазақстанның рухани мұрасын танытатын киелі бағыттар да туристер үшін қызықты. Сонымен қатар, гастрономиялық турлар мен аймақтарға (мысалы, Павлодар немесе Баянауылға) сапарлар бар. Әр бағыттың өз жаңалығы бар", – дейді Салтанат.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Аэропорттан басталатын алғашқы әсер
Қаланы таныстыру Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайынан басталады. Мұнда келушілерді заманауи ақпараттық терминалдар қарсы алады – олардан қала, іс-шаралар мен экскурсиялар туралы толық мәлімет алуға болады.
Taxi Point терминалдары арқылы қонақтар бекітілген тарифпен такси шақыра алады – бұл көптеген туристер үшін елордамен алғашқы танысу сәті.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"Біздің турларымыз дәл осы жерден басталады. Әуежайда үш терминал бар: халықаралық, ішкі және бизнес-авиация терминалы. Ішкі рейстерге арналған терминал жапон сәулетшісі Кисе Курокава жобалаған. Ол елорданың Бас жоспарын жасаған және Жапония үкіметі осы жобалар үшін арнайы грант бөліп, ұлттық стильде салынған бұл ғимарат бой көтерді", – дейді гид.
Халықаралық терминал ЭКСПО көрмесі қарсаңында салынған. Мұнда шетелдік қонақтар екіқабатты жарқын автобустармен қарсы алынады – бұл мерекелік көңіл-күй сыйлап, қаланы биіктіктен тамашалауға мүмкіндік береді.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Бас мешіт – рухани және сәулеттік символ
Астанадағы алғашқы аялдама – еліміздегі ғана емес, бүкіл Орталық Азиядағы ең үлкен мешіт.
Мешіттің құрылысы 3 жыл бойы жүргізіліп, 7300 жұмысшы атсалысты. Ол 2022 жылдың 12 тамызында ашылды. Құрылысқа 40 елден мамандар қатысқан. Мешіттің төрт мұнарасы бар, әрқайсысы исламның бес парызын бейнелейтін бес элементпен безендірілген.
Орталық қақпа – 12 метр 56 сантиметр. Бұл – Берке ханның (Шыңғыс ханның немересі) ислам дінін қабылдаған 1256 жылын еске салады.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ішкі әрлеуде қазақтың 200-ден астам ұлттық ою-өрнегі қолданылған. Мәрмәр тасы – Түркиядан, Италиядан, Әзербайжаннан жеткізілген.
Намаз залында 6 люстра ілінген, олардың ішіндегі ең үлкені 22 тонна тартады – бұл мұсылман әлеміндегі ең ауыр люстра болып саналады. Люстраларды және ішіндегі Swarovski кристалдарын шетелдік шеберлер тарту еткен. Tiffany компаниясы сыйға тартқан 536 витраж мешіттің сәнін арттырып тұр.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Еденге жайылған кілемнің бағасы – 6 миллион еуро. Ол бірнеше бөліктен тұтас етіп құрастырылған. 84 метрлік күмбез астында әлемдегі ең ұзын каллиграфиялық жазу орналасқан – егер оны тарқатса, 120 метр болады.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Мешіт рухани ғана емес, мәдени кеңістікке айналды. Әйелдер, балалар және шетелдіктер (жұма күнінен басқа уақытта) бас залға еркін кіре алады. Түнгі жарықтандыруы бойынша бұл нысан Гиннестің рекордтар кітабына енді – тіпті Мекке мешіттерінен асып түсті.
Мешіттің қарау алаңынан қала толық көрінеді. Мұндағы көрініс – руханияттан – технологияға, өткеннен – болашаққа сапар секілді.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Нұр Әлем мен ЭКСПО – болашаққа қадам
Көзге бірінші түсетін нысан – ЭКСПО-2017 көрмесіне арнап салынған "Нұр Әлем" сферасы. Қазір бұл жерде Жасанды интеллект орталығы ашылуда, яғни нысанның жаңа, заманауи бағыты қалыптасуда.
Жанында – ашық аспан астындағы музей. Мұнда шынайы өлшемдегі зымыран макеттері орналасқан.
Сфераның қарау алаңынан қала тірі карта секілді – әр ғимараттың өзіндік тарихы мен мағынасы бар. Ал келесі нысан бізді ұлттық мұраға жетелейді.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ұлттық музей – тарих пен болмыстың куәсі
Ұлттық музей – әлемдегі ең жас әрі ең ірі музейлердің бірі. Оның жүрегі – "Алтын адам" залы.
"Сақ көсемі 2003 жылы Шілікті жазығындағы қорғаннан табылды. 4303 алтын бұйым шықты. Олардың сапасы жоғары болғандықтан, бұл жауынгер ең танымал "Алтын адам" атанды. 2018 жылы Елеке сазындағы қорғаннан табылған жетінші Алтын адамның реконструкциясы да жеке витринада тұр. Бұл VIII–VII ғасырларға тиесілі, ең көне жәдігерлердің бірі", – дейді гид.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Музей экспозициясы археологтың көзімен көріп, ежелгі күйме, мал сүйегі, тұрмыстық бұйымдар мен қорымдарды зерделеуге мүмкіндік береді. Мұнда Аралтобеден табылған екінші Алтын адам мен Тақсай ханшайымы да қойылған.
Осының бәрі Ұлттық музейді елорда қонақтары үшін міндетті түрде баратын нысанға айналдырады – ол тарихты, археологияны және өнерді бір кеңістікте ұштастырады.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астана – көп қырлы қала
Бүгінде Астана – тек мәдени және сәулеттік орталық емес, сонымен қатар қарқынды дамып жатқан туризм қаласы.
2025 жылдың алғашқы жартыжылдығында қалаға 750 мыңға жуық турист келген, оның 180 мыңы – шетелдіктер. Көш бастағандар – Ресей, Қытай, Түркия, АҚШ және Германиядан келгендер.
"Астана – мәдениет, спорт, медицина мен инновация тоғысқан алаңға айналды. Туристер мен халықаралық серіктестердің қызығушылығы артып келеді", – дейді Astana Tourism басқарма төрағасы Артем Квашук.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазір қалада 100-ден астам туристік нысан бар. Экскурсиялық қызметтер дамып, цифрлық шешімдер енгізілуде. Әуежайда – тәулік бойы жұмыс істейтін Taxi Point, ал қалада – 100-ден аса экскурсия бағыты бар. Қытай тілін меңгерген гидтерді даярлау да қолға алынған.
Астана – іскерлік және оқиғалық туризмнің жаңа орталығы. 2024 жылы мұнда 128 халықаралық іс-шара өтті, 2025 жылға 200-ден астамы жоспарланған. Қалада әлемдік жұлдыздардың концерттері, көрмелер, форумдар, конгрестер өтеді. Өнеркәсіптік, білім беру, медициналық, тіпті гольф-туризм де дамуда.
Астана – кімге де болсын жаңа қырынан ашыла алатын қала. Көп жылдан бері мұнда тұратын тұрғындар үшін де, алғаш келгендер үшін де бұл қалада таң қалдыратын орындар жетерлік.