#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Туризм

Камчатка билігі туристерді құтқару жұмыстарын ақылы қылмақ

Ресей ТЖМ, құтқарушы, төтеншелік , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 11:31 Сурет: Ресей ТЖМ
5 қазан күні Камчатка губернаторы Владимир Солодов туристерді құтқару үшін кеткен шығындарды олардың өздеріне төлету туралы жаңа заң енгізуді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Губернатордың айтуынша, егер туристік жорықты ұйымдастырушылар қауіпсіздік ережелерін бұзса, онда оларды құтқару операциясына кеткен барлық шығындарды өздері өтеуі керек. Бұл туралы ол өзінің Telegram-арнасында бөлісті.

"Менің ойымша, ұйымдастырушылар қауіпсіздік ережелерін бұзған жағдайда, құтқару операциясынан кейін кеткен шығындарды өтеу туралы норманы федералдық заңнамаға енгізу қажеттігі туындап отыр. Бұл заң жобасын ТЖМ-мен келіскен соң, Мемлекеттік Думаға енгізуді жедел түрде дайындауды тапсырдым", – деді Камчатка губернаторы.

Бұған дейін СҚО-да қалың қамыс арасында қалып кеткен шопан дронның көмегімен табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Эверестте қар құрсауында қалған мыңға жуық туристке қауіп төніп тұр
13:14, Бүгін
Эверестте қар құрсауында қалған мыңға жуық туристке қауіп төніп тұр
Қазақстан ТЖМ құтқарушылары Түркияда іздестіру-құтқару жұмыстарына кірісті
21:00, 07 ақпан 2023
Қазақстан ТЖМ құтқарушылары Түркияда іздестіру-құтқару жұмыстарына кірісті
Түркияда құтқару жұмыстары аяқталуға жақын
17:22, 16 ақпан 2023
Түркияда құтқару жұмыстары аяқталуға жақын
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: