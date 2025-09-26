#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Туризм

Димаш пен халықаралық шоуға қатысушылар Алматының Көк базарында болды

Димаш, халықаралық шоу, Алматы, Көк базар, Алматы облысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 21:59 Сурет: ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі
Димаш пен Hunan Broadcasting System (ҚХР) бірлесе қолға алған халықаралық телевизиялық жоба аясында Алматы мен Алматы облысы "Voice Beyond Horizon" түсірілімінің келесі локацияларына айналды. Zakon.kz.

Туризм және спорт министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, түсірілім мегаполис пен Алматы облысының танымал туристік орындарын қамтыды. Шетелдік көрермендер су астындағы қылқан жапырақты орманы бар Қайыңды көлін, UNWTO Дүниежүзілік туристік ұйымы тарапынан әлемдегі үздік туристік елдімекеннің бірі атанған Саты ауылын, Қапшағай су қоймасын көре алады. Алматының өзінде түсірілім Арбатта, Көк базарда және метрода өтті.

Жобаға Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Италия, Малайзия және Сербиядан келген орындаушылар қатысады. Әртістердің өнерін халықаралық қазылар алқасы бағалайды.

Сурет: ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі

"Voice Beyond Horizon" музыкалық жобасы әртүрлі елдердің әртістерін біріктіріп, Қазақстанның табиғи ландшафтары мен туристік әлеуетін көрсетеді. Түсірілім Түркістан, Маңғыстау, Алматы және Ақмола облыстарында, Алматы қаласында өтті. Халықаралық жобаның ақтық кезеңі Астанада өтеді.

Жобаға Туризм және спорт министрлігі, Мәдениет және ақпарат министрлігі, Kazakh Tourism ұлттық компаниясы және өңірлік әкімдіктер қолдау көрсетіп жатыр.

Бұған дейін Динара Сәдуақасоваға "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері" атағы берілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы әкімі Мемлекет басшысының Жолдауы аясында қаланың даму басымдықтарын белгіледі
20:12, 12 қыркүйек 2025
Алматы әкімі Мемлекет басшысының Жолдауы аясында қаланың даму басымдықтарын белгіледі
Маңғыстауда президент Жолдауын іске асыру жолдары талқыланды
18:11, 11 қыркүйек 2025
Маңғыстауда президент Жолдауын іске асыру жолдары талқыланды
Димаш Құдайбергеннің ауқымды реалити-шоуы жайлы тың мәліметтер белгілі болды
09:21, 10 қыркүйек 2025
Димаш Құдайбергеннің ауқымды реалити-шоуы жайлы тың мәліметтер белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: