#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің халықаралық жобасының жай-жапсары белгілі болды - алғашқы бейнелер

Димаш Құдайбергеннің жобасы, Астана, Қазақстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 09:41 Сурет: Instagram/ dimash.news
Димаш Құдайбергеннің "Voice Beyond Horizon" жобасының қашан көрерменге жол тартатыны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Димаш Құдайберген мен Hunan TV телеарнасының бірлескен жобасы – "Voice Beyond Horizon" аяқталуға жақын. Бүгін, 2025 жылғы 30 қазанда бағдарламаның премьерасы 2026 жылы жарық көретіні белгілі болды.

"Сегіз жыл бұрын Ұлы Жібек жолының әндері күллі әлемге естілсе екен деген арманмен Димаш Қытай сахнасына алғаш шыққанда, өнердің шекарасы жоқ екенін сезінген еді. Жаңа "Voice Beyond Horizon" жобасында Димаш бастамашы ретінде әлемнің әр түкпірінен сегіз әншіні шақырды. Олар: Prince (Сербия), Цай Чэнъюй (Қытай), Джулия (Италия), Чжан Синьюй (Қытай), Нұржас (Қазақстан), Ла Даньчжу (Қытай), Джесси Ли (Малайзия), Нур Чолпон (Қырғызстан). Олар бірге өз дауыстары арқылы мыңжылдық Жібек жолы өркениеттерін тоғыстырып, музыкалық сапарды бастау үшін Қазақстанға жол тартты. 22 күн ішінде олар 7436 шақырымды еңсеріп, Қазақстанның төрт бірегей қаласын аралады. Әр қалада музыканың ырғағы жүрек соғысымен үндесіп, әуендер ежелгі өркениет жаңғырығымен тербелді...2026 жылдың ғаламат премьерасы!",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Димаштың Вьетнамдағы музыкалық фестивальге қатысатындығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш пен халықаралық шоуға қатысушылар Алматының Көк базарында болды
21:59, 26 қыркүйек 2025
Димаш пен халықаралық шоуға қатысушылар Алматының Көк базарында болды
Қазақстанда Димаш продюсерлік ететін музыкалық жоба түсірілуде
09:36, 12 қыркүйек 2025
Қазақстанда Димаш продюсерлік ететін музыкалық жоба түсірілуде
Димаш Құдайберген шоуының түсірілімі аяқталғанын хабарлады
13:09, 30 қыркүйек 2025
Димаш Құдайберген шоуының түсірілімі аяқталғанын хабарлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: