Туризм

Жапонияда мұсылман туристер үшін намаз оқитын орындар ашылуда

Жапонияда мұсылман туристер үшін намаз оқитын орындар ашылуда
29.01.2026 12:39
Мұсылман туристер санының артуына байланысты Жапония адам көп жиналатын орындарда намаз оқуға арналған бөлмелердің санын көбейтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті The Mainichi газетінің мәліметінше, 2025 жылы Жапонияға келген шетелдік туристер саны рекордтық деңгейге жеткен. Туристерді жапонның ұлттық тағамдары, поп-мәдениеті және маусымдық табиғат көріністері ерекше қызықтырған.

Жапонияның ұлттық туристік ұйымының деректеріне сәйкес, өткен жылдың қаңтар–қараша айлары аралығында елге:

  • Индонезиядан шамамен 560 мың турист;
  • Малайзиядан шамамен 540 мың турист;
  • Таяу Шығыс елдерінен 240 мыңға жуық турист келген.

Алайда туристік сарапшылардың айтуынша:

"Арнайы намаз оқитын орындар барлық жерде бірдей қолжетімді болмағандықтан, күнделікті діни міндеттерін орындау қажеттілігі кейбір мұсылман туристер үшін саяхаттың тартымдылығын төмендетеді".

Сурет: X/mayuhappy831441

Мәселе үлкен мешіттер салуда емес, икемділік пен қолайлылықта екені атап өтілді. Осыған байланысты Жапонияның туристік агенттігі мұсылман саяхатшыларға қызмет көрсету жөнінде арнайы нұсқаулық әзірледі. Онда қонақ үйлерге, көлік тораптарына және коммерциялық нысандарға мүмкіндігінше тыныш әрі таза орындарды намаз оқуға бөлу ұсынылады.

Арнайы жабдықталған бөлмелер салу мүмкін болмаған жағдайларда, мамандар уақытша қалқалар орнату, нақты бағыттаушы белгілер қою немесе қызметкерлерді ақпараттандыру сияқты қарапайым шаралардың өзі жағдайды едәуір жақсарта алатынын айтады. Мұндай қадамдар Жапонияға мәдени шеңберден тыс кеңейген қонақжай ел бейнесін қалыптастыруға көмектеседі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
