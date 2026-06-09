#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Туризм

Елімізде ұлттық парктер аумағына қонақүйлер, визит-орталықтар мен қазақ ауылдарын салу жоспарлануда

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 13:22 Фото: pexels
Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев 2026 жылғы 9 маусымда өткен Үкімет отырысында елдің ұлттық парктеріндегі туризмді дамытуға бағытталған жобалар туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, Алматы өңіріндегі ұлттық парктер тәжірибесі басқа табиғи аумақтарда да кеңінен қолданылатын болады.

"Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп инвестициялық жобалар портфелі қалыптастырылды. Ол 10 өңірде 100 гектардан астам аумақта жүзеге асырылатын 23 басым жобаны қамтиды. Жеке инвестициялардың жалпы көлемі 31,6 млрд теңгеден асады. Жобалар экотуризм инфрақұрылымын дамытуға бағытталған: туристік маршруттар мен экосоқпақтар, визит-орталықтар, эко-қонақүйлер, глэмпингтер, кемпингтер, қазақ ауылдары және керуен туризміне арналған орындар салынады", – деді министр.

Атап айтқанда, Түркістан облысындағы Сайрам-Өгем ұлттық паркі аумағында эко-қонақүйлер салу жоспарланып отыр. Ал Ақмола облысында Зеренді және Шалқар көлдері маңында бес жоба жүзеге асырылады. Бұл жобалардың жалпы құны 8 млрд теңгені құрайды.

"Бұл бастамалар су жағасындағы демалысты дамытуға, сервистік инфрақұрылым қалыптастыруға және өңірдің туристік тартымдылығын арттыруға бағытталады", – деді Ерлан Нысанбаев.

Сонымен қатар, Шығыс Қазақстан облысындағы Қатонқарағай ұлттық паркі аумағында төрт нысаннан тұратын туристік кластер іске қосу жоспарланған.

Министрдің айтуынша, бұл жобалар жаңа орналастыру орындарын көбейтіп, туристік қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы барлық жоба толық іске асса, күніне келушілер саны 3 500 адамға дейін жетуі мүмкін. Дегенмен, ол жергілікті әкімдіктерге инженерлік инфрақұрылымды (жол, су, электр) тезірек жүргізу қажет екенін де атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, игровые автоматы, игровой автомат
13:47, Бүгін
Қазақстанда 2026 жылы екі жаңа казино құрылысы басталады
Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора
15:11, 21 қаңтар 2025
Қазақстанда қоқысты қайта өңдеу қуатын арттыру жоспарлануда
Сайгак, сайгаки, сайга
12:49, 25 маусым 2025
800 мың ақбөкенді ет комбинаттарына жіберу жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Не совсем уверенная&quot;: в России выявили победителя матча Казахстан - Венгрия
14:20, Бүгін
"Не совсем уверенная": в России выявили победителя матча Казахстан - Венгрия
Мераб Двалишвили
13:46, Бүгін
Как Мераб Двалишвили "покорил" Лас-Вегас на диване и самокате
Наставник сборной Беларуси U-21 подвёл итоги двух победных матчей против Казахстана
13:29, Бүгін
Наставник сборной Беларуси U-21 подвёл итоги двух победных матчей против Казахстана
Кубанычбек Айбек уулу
13:06, Бүгін
Возвращение исторического кыргыза: сборная Кыргызстана объявила состав на GS в Монголии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: