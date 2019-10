Головкин келесі жекпе-жегін өткізу үшін Нью-Йоркке келді

Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) украиналық Сергей Деревянченкомен (13-1, 10 КО) IBF және IBO тұжырымдарының орта салмақтағы әлем чемпионы атағы үшін жекпе-жек өткізу үшін Нью-Йоркке келді, деп хабарлайды Zakon.kz Vesti.kz-ке сілтеме жасап .

30 қыркүйекте Головкин The Breakfast Club радиосында қонақ болып, Sport Illustrated басылымына сұхбат берді.

. @GGGBoxing brings his Big Drama Show to the Big Apple! He opened his #GGGDerevyanchenko Fight Week with a media day, starting with an interview at @SINow . @DAZN_USA @TheGarden @Tecate @ChivasRegalUS pic.twitter.com/JVwcID24LW

5 қазанда Madison Square Garden алаңында өтетін Головкин – Деревянченко кездесуі кешінде жеті жекпе-жек өтеді, оның бірінде қазақстандық Әли Ахмедов (15-0, 11 КО) америкалық Эндрю Эрнандеске (20-7-2, 7 КО) қарсы шаршы алаңға шығады.

.@GGGBoxing brought his Big Drama Show to The World's Most Dangerous Morning Show at @Power1051 where he went mano a mano with @BreakfastClubAM during his #GGGDerevyanchenko fight week media day in NYC. @DAZN_USA @Tecate @ChivasRegalUS @TheGarden pic.twitter.com/OWUORuO7dE