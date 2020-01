Украина телешоуында алматылық жігіт қазылардың аузын аштырды

Ерекше дауысқа ие алматылық азамат Украинаның "Дауыс" телешоуында өнер көрсетіп, залдың зор қошеметіне бөленді, ал қазылар алқасы қуанғанынан тұрып, билеп кетті.

Алматылық қарапайым такси жүргізушісі Украинаның "Дауыс" телешоуының 10-шы маусымына қатысып, ерекше дауысымен қазылар алқасын таң қалдырды. 29 жастағы жігіт электронды домбыра мен луперді пайдаланып Portugal the Man тобының "Feel It Still" әнін шырқады, деп хабарлайды zakon.kz.

Lооper - бұл электрлік гитара, бас, синтезатор, электр фортепиано сияқты электронды аспаптармен бірге қолдануға арналған немесе вокалды қоюға арналған басқыш құрал, онымен өз дауысыңызда жақсы трек жазуға болады.

- 29 жастағы Ерлан таксист болып жұмыс істейді және ешқашан ән айта аламын деп ойламаған. Бір күні ол караокеде ән салып, достарын таң қалдырды. Содан бері ол кәсіби орындаушы болуды армандап, барлық достары мен туыстары өзімен мақтану үшін барын салу туралы шешім қабылдады, деп хабарлады украиналық БАҚ.

Айтқандай, Қазақстанда бұл жігіт туралы ешкім ешнәрсе білмейді, бірақ ол өте керемет ән айтады. Қазылар алқасының 4 мүшесінің үшеуі түймені басып, алматылық азаматқа бет бұрды.

- Сіздің жасаған ісіңіз - таңқаларлық, мен сіздің концертке барар едім, шынымен. Менің ойымша, сізде осындай қызықты материалдар бар, - деді Монатик Ерлан ән салып болғаннан кейін.

"Біз сізді көру үшін бұрылдық, өйткені біз сахнада дуэт тұрғанына сенімді болдық", - деді Потап пен Настя Каменский.

"Мен бұрылған жоқпын, оған өкінемін, қазір алдымызда нағыз талантты адам тұр, импровизация жасай аласыз ба, тағы да көргім келеді сізді", - деді Дан Балан.



Тәлімгерді таңдау уақыты келгенде, Ерлан Потап пен Настя Каменскийдің командасына қосылғысы келетінін айтты.

Әнші Тина Кароль Ерланның ерекше қабілетіне тоқталды.

- Оның халық аспабын заманауи технологиялармен, лупермен үйлестіргені өте керемет, біз чек-концертте отырғандай болдық. Эд Ширан да осылай өнер көрсетеді, - деді Кароль.

