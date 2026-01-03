Ерке Есмахан жас күйеуінен эксклюзивті сыйлық алды
Сурет: Instagram/erke_esmahan
Қазақстандық әнші Ерке Есмахан 2 қаңтарда Instagram парақшасында жаңа жылды отбасымен қарсы алу сәтін көрсететін суреттерін жариялап, жас күйеуі, әнші Раймбек Бактыгереев (RaiM) сыйлаған қымбат сыйлықпен мақтанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Суреттерде әнші Hermès Kelly брендінің екзотикалық қабырға терісінен жасалған сөмкесін көрсеткен. Бұл модельдер француз брендінің ең мәртебелі және сирек кездесетін топтамаларына жатады. Сарапшылардың бағалауы бойынша, мұндай сөмкелер бутиктерде 30–40 мың еуродан басталады, ал екінші нарықта 70 мың еуроға дейін жетуі мүмкін (шамамен 41 млн теңге), өлшемі, түсі мен жағдайына байланысты.
Есмахан жазбасында:
"2025 жылды төртеумізбен бастадық, ал оны қазір бесеуміз аяқтап отырмыз. Аллаға шексіз шүкір! Жаңа 2026 жылмен! Отбасымызда тек бақыт, амандық, тыныштық, қуаныш, молшылық және мықты денсаулық болсын. Барлық армандар орындалсын. Елміз аман болсын, халық бейбіт өмір сүрсін, жеріміз молшылыққа толы болсын!" – деп атап өтті.
Айта кетейік, бұған дейін Грэмми иегері Иманбек Аксуда жол апатында адамдарды құтқарғаны хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript