Мәдениет және шоу-бизнес

Ерке Есмахан жас күйеуінен эксклюзивті сыйлық алды

Ерке Есмахан жас күйеуінен эксклюзивті сыйлық алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 17:21 Сурет: Instagram/erke_esmahan
Қазақстандық әнші Ерке Есмахан 2 қаңтарда Instagram парақшасында жаңа жылды отбасымен қарсы алу сәтін көрсететін суреттерін жариялап, жас күйеуі, әнші Раймбек Бактыгереев (RaiM) сыйлаған қымбат сыйлықпен мақтанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Суреттерде әнші Hermès Kelly брендінің екзотикалық қабырға терісінен жасалған сөмкесін көрсеткен. Бұл модельдер француз брендінің ең мәртебелі және сирек кездесетін топтамаларына жатады. Сарапшылардың бағалауы бойынша, мұндай сөмкелер бутиктерде 30–40 мың еуродан басталады, ал екінші нарықта 70 мың еуроға дейін жетуі мүмкін (шамамен 41 млн теңге), өлшемі, түсі мен жағдайына байланысты.

Есмахан жазбасында:

"2025 жылды төртеумізбен бастадық, ал оны қазір бесеуміз аяқтап отырмыз. Аллаға шексіз шүкір! Жаңа 2026 жылмен! Отбасымызда тек бақыт, амандық, тыныштық, қуаныш, молшылық және мықты денсаулық болсын. Барлық армандар орындалсын. Елміз аман болсын, халық бейбіт өмір сүрсін, жеріміз молшылыққа толы болсын!" – деп атап өтті.

Айта кетейік, бұған дейін Грэмми иегері Иманбек Аксуда жол апатында адамдарды құтқарғаны хабарланған еді.

Оқи отырыңыз
Ерке Есмахан RaiM-мен қайда демалып жүргенін айтты
17:17, 26 қаңтар 2023
Ерке Есмахан RaiM-мен қайда демалып жүргенін айтты
Ерке Есмахан ер адамнан қалай сыйлық алу керектігі жайлы құпиясымен бөлісті
12:04, 22 сәуір 2025
Ерке Есмахан ер адамнан қалай сыйлық алу керектігі жайлы құпиясымен бөлісті
Ерке Есмахан отбасылық қысқы фотосессиясымен оқырмандарын тәнті етті
12:09, 05 қаңтар 2025
Ерке Есмахан отбасылық қысқы фотосессиясымен оқырмандарын тәнті етті
