41 жастағы Ерке Есмахан жағымды жаңалығымен бөлісті
Сурет: Instagram/erke_esmahan
Танымал қазақстандық әнші Ерке Есмахан биыл Raim-мен шаңырақ көтергендеріне 3 жыл толғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ол 21 қаңтарда өзінің Instagram парақшасында жазды.
"19-қаңтар. Шаңырақ көтергенімізге 3 жыл. Нәтижесі – бақытты біз және 3 ұл. Бәрін хайырлы етіп бұйырған Аллаға сансыз шүкіршілік айтамыз",- деп жазды әнші.
Ол бұл мерекені Мальдив аралында, мұхиттың жағасында атап өткенін атап өтті. Ерке Есмахан сахнада Raim есімімен танымал әнші Райымбек Бақтыгереевпен отау құрған болатын.
Бұған дейін Қайрат Нұртастың қызы үлкен кинода бой көрсетпек екенін жазған болатынбыз.
