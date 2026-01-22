#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Мәдениет және шоу-бизнес

41 жастағы Ерке Есмахан жағымды жаңалығымен бөлісті

41 жастағы Ерке Есмахан жағымды жаңалығымен бөлісті , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 11:45 Сурет: Instagram/erke_esmahan
Танымал қазақстандық әнші Ерке Есмахан биыл Raim-мен шаңырақ көтергендеріне 3 жыл толғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ол 21 қаңтарда өзінің Instagram парақшасында жазды.

"19-қаңтар. Шаңырақ көтергенімізге 3 жыл. Нәтижесі – бақытты біз және 3 ұл. Бәрін хайырлы етіп бұйырған Аллаға сансыз шүкіршілік айтамыз",- деп жазды әнші.

Ол бұл мерекені Мальдив аралында, мұхиттың жағасында атап өткенін атап өтті. Ерке Есмахан сахнада Raim есімімен танымал әнші Райымбек Бақтыгереевпен отау құрған болатын.

Бұған дейін Қайрат Нұртастың қызы үлкен кинода бой көрсетпек екенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Қызыл "толстовка" киіп шыққанда сезіп едім". Ерке Есмахан сүйінші жаңалығымен бөлісті
11:33, 28 желтоқсан 2024
"Қызыл "толстовка" киіп шыққанда сезіп едім". Ерке Есмахан сүйінші жаңалығымен бөлісті
Ерке Есмахан ер адамнан қалай сыйлық алу керектігі жайлы құпиясымен бөлісті
12:04, 22 сәуір 2025
Ерке Есмахан ер адамнан қалай сыйлық алу керектігі жайлы құпиясымен бөлісті
Ерке Есмахан мен Raim алғаш рет ортаншы ұлының жүзін көрсетті
18:31, 01 қыркүйек 2025
Ерке Есмахан мен Raim алғаш рет ортаншы ұлының жүзін көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: