Әли Оқапов жағымды жаңалығымен бөлісті
Сурет: Instagram/aliokapov
Танымал қазақстандық әнші Әли Оқапов 2026 жылғы 16 ақпанда өзінің Instagram парақшасында оқырмандарымен жағымды жаңалығын бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, кішкентай Оқаповтың туған күні екен.
"Туған күніңмен, Зейін! Бізді таңдағаның үшін рахмет",- деп жазды әнші.
Жазбаға жұлдызды жұптың жанкүйерлері ақ тілектерін айтып, пікір қалдырды.
- Туған күніңмен, сары балапан! Бақытты балалық шақ тіледік!
- Құттықтаймыз! Зейін бақытты болсын!
- Дүние есігін ашқан күні құтты болсын, тәтті балапанның. Зейін десе Зейінғой өзі.
- Балапан ғұмырлы саналы ұрпақ болсын!
Бұған дейін Нұрлан Қоянбаев ауруханаға түсіп қалғанын жазғанбыз.
