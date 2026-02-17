#Референдум-2026
Мәдениет және шоу-бизнес

Әли Оқапов жағымды жаңалығымен бөлісті

Әли Оқапов жағымды жаңалығымен бөлісті, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 11:04 Сурет: Instagram/aliokapov
Танымал қазақстандық әнші Әли Оқапов 2026 жылғы 16 ақпанда өзінің Instagram парақшасында оқырмандарымен жағымды жаңалығын бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, кішкентай Оқаповтың туған күні екен.

"Туған күніңмен, Зейін! Бізді таңдағаның үшін рахмет",- деп жазды әнші.

Жазбаға жұлдызды жұптың жанкүйерлері ақ тілектерін айтып, пікір қалдырды.

  • Туған күніңмен, сары балапан! Бақытты балалық шақ тіледік!
  • Құттықтаймыз! Зейін бақытты болсын!
  • Дүние есігін ашқан күні құтты болсын, тәтті балапанның. Зейін десе Зейінғой өзі.
  • Балапан ғұмырлы саналы ұрпақ болсын!

Бұған дейін Нұрлан Қоянбаев ауруханаға түсіп қалғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда көмір мен темір кенін өндіруді арттыру жоспарлануда
12:59, Бүгін
Қазақстанда көмір мен темір кенін өндіруді арттыру жоспарлануда
Әли Оқапов жақсы жаңалығымен бөлісті
13:16, 04 қаңтар 2025
Әли Оқапов жақсы жаңалығымен бөлісті
Әли Оқапов жаңа шоудың жүргізушісі болды
11:08, 07 шілде 2025
Әли Оқапов жаңа шоудың жүргізушісі болды
