#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Мәдениет және шоу-бизнес

Нұрлан Қоянбаев ауруханаға түсіп қалды

Нұрлан Қоянбаев ауруханаға түсіп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 09:58 Сурет: Instagram/koyanbayevnurlan
Қазақстандық танымал тележүргізуші Нұрлан Қоянбаев ауруханаға түсіп қалды. Соған қарамастан ол жанкүйерлеріне қол бұлғап, сәлем жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жұлдыз өзінің Instagram парақшасындағы stories бөліміне емханадағы суретін жүктеді.

"Денсаулық – ең қымбат сыйлық, ең басты капитал. Бірақ біз кейде оны ұмытып кетеміз. Көңіл күймен жүр. Саяхатта. Арманда. Өмір бір рет беріледі. Оны ренішпен емес, ризашылықпен өткіз",- деп жазды ол.

Сондай-ақ, ол оқырмандарына осынау қиын-қыстау күнде қолдау көрсеткендеріне алғысын білдірді.

Айта кетейік, суретте Қоянбаевтың науқастарға арналған төсекте жатқаны бейнеленген. Қасында ноутбук, жемістер мен тәттілер көрінеді. Дегенмен жағдайы жайлы жұлдыз ашып айта қоймады.

Сурет: Instagram/koyanbayevnurlan

Бұған дейін алматылық егіздер фортепианодағы өнерімен желіні жаруда екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Баста Ташкенттегі концертіне уақытында жете алмай, шоуды кейінге қалдырды
10:38, Бүгін
Баста Ташкенттегі концертіне уақытында жете алмай, шоуды кейінге қалдырды
Нұрлан Қоянбаев Түркістан облысы әкімінің кеңесшісі болып тағайындалды
19:34, 01 шілде 2024
Нұрлан Қоянбаев Түркістан облысы әкімінің кеңесшісі болып тағайындалды
Жәнібек Әлімханұлы айтулы жекпе-жегі алдында ауруханаға түсіп қалды
22:45, 12 шілде 2024
Жәнібек Әлімханұлы айтулы жекпе-жегі алдында ауруханаға түсіп қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
14:32, Бүгін
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
14:10, Бүгін
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
13:45, Бүгін
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
13:33, Бүгін
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: