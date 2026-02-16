Нұрлан Қоянбаев ауруханаға түсіп қалды
Сурет: Instagram/koyanbayevnurlan
Қазақстандық танымал тележүргізуші Нұрлан Қоянбаев ауруханаға түсіп қалды. Соған қарамастан ол жанкүйерлеріне қол бұлғап, сәлем жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жұлдыз өзінің Instagram парақшасындағы stories бөліміне емханадағы суретін жүктеді.
"Денсаулық – ең қымбат сыйлық, ең басты капитал. Бірақ біз кейде оны ұмытып кетеміз. Көңіл күймен жүр. Саяхатта. Арманда. Өмір бір рет беріледі. Оны ренішпен емес, ризашылықпен өткіз",- деп жазды ол.
Сондай-ақ, ол оқырмандарына осынау қиын-қыстау күнде қолдау көрсеткендеріне алғысын білдірді.
Айта кетейік, суретте Қоянбаевтың науқастарға арналған төсекте жатқаны бейнеленген. Қасында ноутбук, жемістер мен тәттілер көрінеді. Дегенмен жағдайы жайлы жұлдыз ашып айта қоймады.
Сурет: Instagram/koyanbayevnurlan
