«Грэмми» сыйлығының жеңімпаздары анықталды

Лас-Вегаста 64-ші Грэмми марапаттау рәсімі аяқталды, деп хабарлайды Lenta.ru.

Америкалық әнші Оливия Родриго «Үздік жаңа орындаушы» номинациясында жеңіске жетті. Салтанатты шараның басында әнші орындаған Drivers License әні де үздік эстрадалық ән деп танылды.

«Үздік поп-альбом» жүлдесі Леди Гага мен Тони Беннеттің «Love for Sale» фильміне бұйырды. Үздік би/электрондық жазба - Alive Rüfüs Du Sol, үздік би/электрондық альбом - Subconsciously Black Coffee танылды.

Foo Fighters тобының «Making A Fire» фильмі «Үздік рок-орындау» номинациясын жеңіп алды, сол топтың «Wаiting On A War» әні «Үздік рок әні» номинациясын жеңіп алды, ал Medicine At Midnight - «Үздік рок-альбом» номинациясын жеңіп алды.

Сонымен қатар, Dream Theater The Alien (Үздік металл орындауы), H.E.R. Fight For You (Үздік дәстүрлі R&B), Lucky Daye for Table For Two (Үздік R&B альбомы).

Silk Sonic рэп-дуэті (Бруно Марс және Андерсон Паак) Leave The Door Open әнімен «Жыл әні» номинациясында Грэмми музыкалық сыйлығын жеңіп алды.

Британдық Эд Ширан (Жаман әдеттер), Алисия Кис пен Брэнди Карлайл (Әдемі шу), Билли Эйлиш (Бұрынғыдан да бақытты), Доджа Мысық пен SZA (Kiss Me more) және басқа орындаушылар да осы номинацияда жеңіске жетті.