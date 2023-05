Италияда су тасқынынан 13 адам қаза тапты

14 өзен арнасынан шығып кетті. Бақыланбайтын ағындар елді мекендерді басып, автомобиль және теміржол көлігінің қозғалысын тоқтатты. 18 500 пайдаланушы жарықсыз қалды.

Италияның солтүстігіндегі Эмилия-Романья аймағы ең қатты зардап шекті, шамамен 13 мың адамды эвакуациялауға тура келді, деп мәлімдеді Ansa ақпараттық агенттігі.

Manovra di soccorso delicata per l'equipaggio di #Drago VF150: recuperata con l'elicottero un'anziana bloccata nella propria abitazione a #Forlì, in via Bologna #18maggio #EmiliaRomagna pic.twitter.com/atwp1NmZer