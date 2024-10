Әлемнің ең қарт тұрғыны 115 жасында бақилық болды

Longeviquest басылымы жазғандай, ол 1909 жылы дүниеге келген және өмірінің көп бөлігін Хьюстонда өткізген.

Фрэнсис ұзақ өмірдің құпиясы ретінде, жаман әдеттерден аулақ болуды атады — алкоголь мен темекіні тұтынбаған. Дегенмен тамақтану кезінде қатаң тыйымдарға жүгінбеген, не қаласа соны жеген.

Oldest person in the U.S., Elizabeth Francis, has died age of 115 🕊️ RIP. pic.twitter.com/kc3ETBBm4f