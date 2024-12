Түркия мигранттарды қабылдағаны үшін миллиард еуро пайда алады

Бұл туралы 17 желтоқсанда Еуропалық комиссияның төрағасы Урсула фон дер Ляйен Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында мәлімдеді.

The 🇪🇺🇹🇷 relationship is important.



Our economic relationship is growing stronger every year.



And Türkiye remain a key partner on migration.



An extra €1 billion for 2024 is on its way to support Türkiye’s efforts to host Syrian refugees. pic.twitter.com/cr3Tfaz7l9