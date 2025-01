Полиция Нельсон Манделаның немересін тұтқындады

SABC News дерегінше, ер адам мен оның сыбайластары көлік ұрлығы үшін күдікті ретінде танылды.

Телеарнаның дерегінше, көлік Оңтүстік Африкадағы Йоханнесбург қаласындағы Манделаның бұрынғы үйінен табылған. Сонымен қатар, ұсталған төрт ер адам мен бір әйел де тіркелмеген атыс қаруын ұстады деп күдіктелетіні атап өтілді.

#ICYMI#JMPD Tactical Response Unit (TRU) arrests 5x suspects in Houghton after a hijacking in Oaklands.



* Hijacked vehicle and unlicensed firearm recovered from a property previously owned by Nelson Mandela.



* Suspects include 4x males and 1x female, with one male allegedly… pic.twitter.com/d43rrQgMJx