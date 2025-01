Лос-Анджелес қаласында тағы да ірі өрт шықты

Los Angeles Times газетінің хабарлауынша, құтқарушылар 30 мың адамды эвакуациялаған. Күшті желдің әсерінен бірнеше сағаттың ішінде жалын 36 шаршы километр аумақты шарпыған. Төтенше жағдайлармен төрт мыңнан астам құтқарушы күресуде. Лос-Анджелес өрт сөндіру қызметінің соңғы мәліметі бойынша, өрт әлі ауыздықталған жоқ.

Эвакуацияланған 31 000 адамнан басқа, тағы 23 000 адам эвакуацияға дайындалу туралы хабарлама алды.

HUGHES FIRE continues to move to the West Southwest towards Castaic and towards Interstate 5. Flames are at the shoreline of Lake Castaic and the recreation area. Engines predeployed at homes past the west side of the Lake. @knxnews pic.twitter.com/dG8NxS7YOb