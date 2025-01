Малайзияда нөсер жаңбыр салдарынан су тасқыны басталды

The Sun дерегінше, әсіресе Саравак провинциясы қауіптің аз-ақ алдында тұр. Қазір аймақтан 5385 адам эвакуацияланды. Олар уақытша мекендерге орналастырылады.

Severe flooding has hit Malaysia's largest province of Sarawak, affecting dozens of towns and hundreds of villages. pic.twitter.com/4tSq6KJBLc