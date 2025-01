Нью-Йоркте бұзақылар метродағы пойызды ұрлап, заңсыз тізгіндеген

The Post басылымы жазғандай, ішке кіргеннен кейін, қаскөйлер қауіпсіздік камераларының линзаларын маркермен жауып тастаған, алайда олар сапарларын видеоға түсіріп, оны әлеуметтік желіге жүктеген. Кадрлардан пойыздың спидометрі шамамен 30 миль/сағ жылдамдықты көрсететіні байқалады.

Әзірге "сапардың" қанша уақытқа созылғаны белгісіз, бірақ пойызды өздері ұрлаған Бруклиндегі станцияға қайта алып келген. Жер асты қызметкерлері пойыздың орнында жоқ екенін байқап, полицияға хабарлаған. Бірақ, бір қызығы оның есіктері жабық болған, осыған қарап, күдіктілердің өздерінің кілті болған деп болжануда.

#BREAKING 🚇: SUBWAY TRAIN STOLEN FOR JOYRIDE IN NYC



Detectives are hunting a group suspected of stealing a parked subway train and taking it for a wild ride. A brazen stunt in the heart of the city. Authorities urge the public to stay alert. #Newyork #Subway pic.twitter.com/1K9FtPPlmU