Австралиядағы нөсердің арты тасқынға айналып, елді қолтырауындар басты

CNN Үкімет басшысы Энтони Албанезге сілтеме жасай отырып, табиғи апат Солтүстік Квинсленд жағалауының көп бөлігіне әсер еткенін және Ингем қаласы мен жақын маңдағы Таунсвилл қаласы қатты зардап шеккенін хабарлады.

Сондай-ақ, жергілікті билік қолтырауындар бұрын көрмеген жерлерде пайда болуы мүмкін екенін ескертті.

Әлеуметтік желіде "жолдардың қалай өзенге айналғанын" бейнелейтін кадрлар тарап жатыр.

🌊 Massive rainfall has triggered severe flooding across Australia, turning streets into rivers.



Footage from social media pic.twitter.com/jvDeprvi0R