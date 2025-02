Американдық әріптесінің есімін жамылып 36 жыл бойы өмір сүріп келген

The New York Times газетінің ақпаратынша, 2019 жылы АҚШ-та Уильям Вудс есімді адам банкке келіп, біреу оның атына несие алып, үлкен қарызға батырғанын айтқан. Осыған байланысты, Вудс өзінің шот нөмірлерін біліп, оларды жапқысы келді. Банк қызметкері оның жеке куәлігін және әлеуметтік сақтандыру нөмірін тексерді, барлық деректер дұрыс болды. Алайда Вудс тексеру сұрақтарына жауап бере алмаған. Нақтырақ айтсақ, кеңсе қызметкері шот-фактураға байланысты нөмірге қоңырау шалған, оған өзін Вудс деп таныстырған ер адам жауап берді. Ол бақылау сұрақтарының жауаптарын білді. Нәтижесінде банкке келген "Вудс" жеке бас деректерін ұрлады және басқа адамдардың шоттарына қол жеткізуге тырысты деген күдікпен ұсталды.

Прокурор Вудсты айыптап, оны Мэттью Киранс екенін анықтады. Сотта Вудс оның Киранс емес екенін алға тартты, бірақ судья оның кейіп танытқанына сенімді болып, оны психиатриялық ауруханаға жіберуге бұйрық берді. Оған Уильям Вудс есімін қолдануға тыйым салынды.

The information technology expert for decades assumed the identity of another man so convincingly that his victim was forcibly medicated and wrongly jailed for identity theft himself. https://t.co/VXdGrUDF9S