Оңтүстік Кореяда орман өртіне байланысты төтенше жағдай режимі жарияланды

Yonhap агенттігінің дерегінше, апат режимі 22 наурыз күні сағат 18:00-ден бастап Ульсан метрополия қаласында, Кенсан-Пукто және Кенсан-Намдо провинцияларында жарияланды.

Өрт 21 наурыз, жұма күні Санчхон округінде басталды. Сенбі күні таңертең жалынның шамамен 70%-ы ауыздықталған болатын, алайда жел тұрып, бұл көрсеткіш 35%-ға дейін төмендеді.

Апаттан зардап шеккен аудандарда теміржол байланысы уақытша тоқтатылды, жоғары жылдамдықты магистральдар жұмыс істемейді.

