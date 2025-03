Түркиядағы халық толқуы: Ыстамбұлға кіріп-шығуға тыйым салынды

"РИА Новости" хабарлағандай, Ыстамбұл провинциясының билігі қалада болып жатқан наразылық акцияларына байланысты адамдар қозғалысын шектеді.

Хабарламада наразылықтарға қатысу әлеуеті қалай бағаланатыны көрсетілмеген.

Х әлеуметтік желісінде бөлісіп жатқан фотосуреттер мен видеолар адамдарды шетінен ұстау жүргізіліп жатқанына қарамастан наразылық акциялары әлі басылмай жатқанын көрсетеді.

#BREAKING: Riot police are cracking down hard on ongoing anti-government protests in Istanbul, Türkiye.#Istanbul #Turkiye #Erdogan #TurkeyProtests #Türkiye pic.twitter.com/XPsr6Rl4zP