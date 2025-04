Тәжікстандағы жойқын жер сілкінісінің салдары - фото-бейне ақпараттар

2025 жылғы 13 сәуірде, жексенбі күні Тәжікстанда бірқатар жер дүмпулері сезілді. Соңғы мәліметтер бойынша, үш жасар бала қайтыс болды. Мұнымен қоса, 94 үй қираған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желі қолданушылары табиғи апаттың салдарын бейнелейтін кадрларды жариялауда.

Damage in Rasht, Tajikistan after 5.9 earthquake.

Earthquake was largely felt across the country. pic.twitter.com/KcvGSHlp3p — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 13, 2025

Тәжікстан Ұлттық Ғылым академиясының геофизикалық қызметінің мәліметтері бойынша, 2025 жылғы 13 сәуірде Астана уақытымен сағат 09:24-те ел аумағында жойқын жер сілкінісі тіркелді, оның эпицентрі Душанбеден солтүстік-шығысқа қарай 160 шақырым жерде болды, магнитудасы 5-6 баллды көрсетті.

Рашт ауданында – 4-5,

Душанбе қаласында – 3.

Сурет: kchs.tj

Екінші зілзала 12:14-те болды, магнитудасы 4 баллды көрсетті. Ал, үшінші 3 баллдық жер сілкінісі 13:33-те тіркелді.

Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонның тапсырмасы негізінде республикалық комиссия құрылды.

Today, Earthquake Strikes Tajikistan – Child Killed, Buildings Damaged, April 13, 2025



A 5.9-magnitude #earthquake hit Tajikistan on April 13, with the epicenter near Rasht. A three-year-old child in the village of Ushturpast was killed when a wall collapsed.



At least 29 homes… pic.twitter.com/KHWQyxf8IF — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 13, 2025

14 сәуір күні таң сәріде Тәжікстан тағы да дүмпулер сезілді. Эпицентрі Душанбеден солтүстік-шығысқа қарай 156 шақырым жерде болды. Магнитудасы 3-4 баллды құрады.

A three-year-old boy died in Tajikistan’s Rasht district this morning after being trapped under a collapsed wall during this mornings M5.9 earthquake.



Preliminary reports say 29 houses and one school were damaged. pic.twitter.com/bSjsvBaCkN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 13, 2025

Тәжікстанда 13 сәуірде таңертең болған жер сілкінісін Қазақстанның оңтүстігіндегі бірнеше қалалар мен ауылдар тұрғындары да сезді. ҚР ТЖМ ақпараты бойынша, еліміздің аумағында жер асты дүмпулерінің тербелісі екі-үш балды құрады.