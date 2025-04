Ватиканда Рим Папасы Францискпен қоштасу рәсіміне 200 мың адам жиналды

Іс-шараға мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан 160-тан астам делегация келді, ал алаңға, Рим полиция басқармасының хабарлауынша, жерлеу қызметі басталардан бір сағат бұрын 140 мың адам жиналды.

Рәсімді Кардиналдар колледжінің деканы Джованни Баттиста Ре басқарады. Құдайға мінәжет ету басталысымен Францисктің денесі салынған табытты Әулие Петр шіркеуінен алып шықты. Понтификпен қоштасқан Кардиналдар алқасының мүшелері табыттың соңынан ілесті.

The beginning of the Requiem Mass for Pope Francis pic.twitter.com/gP7Jbqtzjb