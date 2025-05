Қытайдағы фестивальге мыңнан аса жұп егіз жиналды

Юньнань провинциясында 19-шы халықаралық Егіздер шеруі басталды, деп жазды China Daily. Шеруге әлемнің түкпір-түкпірінен мыңға жуық жұп қатысты. Ұлттық киім киген адамдар көрермендер мен туристерді қарсы алып, қала көшелерімен жүрді.

