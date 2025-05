Нигерияда қайық аударылып, 40 шақты адам қайтыс болды

Cable басылымының жазуынша, оқыс жағдайға кемеге шамадан тыс жүктің тиелуі себеп болуы мүмкін.

Апат орнында іздеу-құтқару операциясы жалғасуда. Билік оқиға кезінде бортта қанша адам болғанын әлі нақтылауда.

No fewer than 27 people were confirmed dead on Thursday night in Gbajibo community, Kaiama Local Government Area of Kwara State, where a boat capsized.https://t.co/DeAcLQCFNM pic.twitter.com/w0G8H1O3vZ