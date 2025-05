Литва билігі Беларуське қарсы БҰҰ-ның сотына шағым түсірді

Литва Республикасы Сыртқы істер министрлігінің X әлеуметтік желісіндегі мәліметке сүйенсек, енді Вильнюс Минскіден келтірілген залалды өтемақы ретінде төлеуді талап етуде.

Since 2021, Belarus has weaponized migration against Lithuania and the EU. Today, Lithuania filed a case against Belarus at the International Court of Justice over the migrant crisis orchestrated by the Lukashenko regime in violation of international law. pic.twitter.com/NvwTAnNwWG