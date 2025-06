Израильдың Иран телеарнасы штаб-пәтеріне әуеден жасаған соққысы тікелей эфирге түсіп қалды

Mehr агенттігінің хабарлауынша, Израиль әуе шабуылының кезекті нысандарының бірі - IRIB штаб-пәтері болды. Шабуыл сәті тікелей эфирге түсіп қалды. Алдын ала мәліметтер бойынша, Израиль шабуылынан бірнеше адам зардап шеккен.

Израиль Қорғаныс министрі Исраель Кац ЦАХАЛ-дың Тегерандағы мемлекеттік хабар тарату компаниясының ғимаратына соққы жасағанын растады.

