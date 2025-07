Техастағы тасқын судан қаза тапқандар саны 82 адамға жетті

CNN телеарнасының сюжетінде атап өтілгендей, Керр округінде қаза болғандардың қатарында кем дегенде 28 бала бар. Жалпы қайтыс болғандар саны әлі де өсуі мүмкін, өйткені штат бойынша төтенше жағдай қызметтері іздестіру-құтқару және қалпына келтіру жұмыстарын жалғастырып жатыр.

At least 13 lives lost and 23 girls missing after flash floods hit Camp Mystic, a Christian summer camp near the Guadalupe River in Central Texas. Rescue efforts are ongoing. Prayers for the families and all those affected. #Texas #CampMystic pic.twitter.com/hSZOvYiX1g

Жексенбі кешіндегі мәліметке сәйкес, Техастағы су тасқыны салдарынан 50 адам қаза тапқан. Олардың басым бөлігі Керр округінде анықталған. Сондай-ақ, Трэвис округінде – 6, Бернетте – 3, Кендалл мен Уильямсонда – 2 адамнан, ал Том-Грин округінде – 1 адам қаза тапқан.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.



Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6