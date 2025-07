Техастағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 50 адамға жетті

CNN телеарнасының дерегінше, Керр округінде 43 адам, Бернет округінде үш адам, ал Трэвис округінде тағы төрт адамның мәйіті табылған.

Қаза тапқандардың арасында 15 бала бар, олардың өлімін отбасылары растаған.

Torrential rain has unleashed catastrophic flooding across Central Texas today, with Kerr County officials confirming multiple fatalities.



Video shows a car teetering on the edge of the collapsed G Street Bridge in Kerrville, which was washed away by the floodwaters. #TXwx pic.twitter.com/mcoRPTCosq