БАҚ: Ливиядағы су тасқынынан қаза тапқандардың саны бес мыңға жетті

Ливияда су тасқынынан зардап шеккендердің саны күн өткен сайын артып жатыр. Мәліметтер тұрақты түрде жаңарып жатыр, оны Қызыл крест өкілдері жариялауда. 12 қыркүйекте Халықаралық Қызыл крест және Қызыл жарты ай қоғамдары федерациясының Ливиядағы делегациясының жетекшісі Тамер Рамаданның соңғы мәліметі бойынша, қаза тапқандар саны "өте көп", деп жазды CNN.

Су тасқынынан ең көп зардап шеккен Дерна билігі жойқын тасқыннан қалған үйінділерді тазарту адам күші жетпей жатқанын айтты. Қаланың барлық ауданын су шайып кеткен.

