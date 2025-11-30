Оңтүстік-Шығыс Азияда су тасқыны мен лай көшкіні болып, 500-ден астам адам қаза тапты
Осы аптада үш елдің аумағында тоқтаусыз муссон нөсер жаңбыры жауды: Индонезия, Таиланд және Малайзия. The Guardian газетінің 2025 жылғы 30 қарашадағы мәліметі бойынша, Индонезияның Суматра аралында 350-ден астам адам, Таиландта 162 адам қаза тапты.
Индонезия құтқарушылары Суматра аралының ең көп зардап шеккен аймақтарына әрең жетті, онда кем дегенде 350 адам опат болып, 279-ы әлі күнге дейін хабар-ошарсыз кеткендер қатарына жатқызылған.
Солтүстік Суматрада қаза тапқандар саны 166-ға дейін артты, ал Батыс Суматрада 90 адам бақилық болған. Құтқарушылар Ачехтен 47 адамның денесін алып шықты.
3500-ден астам полиция қызметкері жоғалған адамдарды іздеуге және провинция бойынша уақытша үкіметтік баспаналарда орналасқан 28400-ден астам адамға гуманитарлық көмекті таратуға тартылған.
Индонезияның Төтенше жағдайларды басқару жөніндегі ұлттық агенттігінің басшысы баспасөз мәслихатында 80 000-ға жуық адам эвакуацияланғанын және жүздеген адамдар әлі де қиын жағдайда қалып отырғанын айтты.
Таиландта су тасқынынан 1,4 миллионнан астам үй шаруашылығы, оның ішінде 3,8 миллион адам зардап шекті, деп хабарлады сенбіде апаттардың алдын алу және азайту департаменті.
Таиландтың оңтүстігінде су деңгейі Сонгхла провинциясында 3 метрге дейін жетті және мұнда су тасқыны 145 адамның өмірін қиды.
Үкімет 29 қарашада елдің сегіз провинциясында қаза тапқандар саны 162-ге дейін артқанын хабарлады. Малайзияда екі адам нөсер жаңбырдан туындаған су тасқыны салдарынан қаза тапты, Солтүстік Перлис штатының учаскелері де су астында қалды.
Жыл сайынғы муссон маусымы, әдетте маусымнан қыркүйекке дейін мінез танытатын.
Тропикалық дауыл жағдайды ушықтыра түсуде, ал Индонезия мен Таиландтағы су тасқынынан зардап шеккендердің саны осы елдердегі соңғы жылдардағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі болды.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жойқын су тасқынына байланысты Индонезия мен Таиланд басшыларына көңіл айтқан болатын.