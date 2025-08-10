#Қазақстан
Әлем

Қытайда чикунгунья безгегін жұқтырудың 1300-ден аса жағдайы анықталды

Вирус, Қытай, чикунгунья , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 15:22 Сурет: pixabay
Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун провинциясында чикунгунья безгегінің тағы 1387 жағдайы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ухань әкімшілігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, ауру жұқтырғандардың көпшілігі (1 212) 2025 жылдың шілде айының басында індет ошағы болған Фошан қаласынан. Гуанчжоу провинциясының әкімшілік орталығында тағы 103 жағдай тіркелді.

Өңірде вирусты тасымалдаушы масаларға қарсы күрес күшейтілгені нақтыланады.

Ауру қазірдің өзінде әлемнің 110-нан астам елінде кеңінен таралған. Қытайда бұл вирустың алғашқы жағдайы 2025 жылдың 8 шілдесінде анықталды.

Бұған дейін Қытайда чикунгунья вирусымен күресу үшін өзен-көл беттеріне жыртқыш масалар жіберілгені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
