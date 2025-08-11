Акуланың шабуылынан аман қалған балықшы көпшілікті таңғалдырды
Америкалық балықшы Ченс Арманд акуланың шабуылынан кейін түсірілген суретін жариялады. Белгілі болғандай, жыртқыш оның аяғын тістеп, ауыр жарақат салған, деп хабарлайды Zakon.kz.
New York Post басылымының жазуынша, ер адам оқыс оқиғаға Флорида жағалауынан 32 шақырым қашықтықта балық аулау сәтінде тап болған.
"Реакция жасауға үлгермедім – тек тіземді акула мен өзімнің арама тосқауыл ретінде қолдандым", – деді Арманд.
Басылымның мәліметінше, қайықтағы достары жараланған сүңгуірдің аяғына жейде, гарпунның резеңкесі және балықты бөлшектеуге арналған пышақтың көмегімен уақытша жгут жасап байлаған.
Ауруханада дәрігерлер акуланың сіңірлерге, сүйектерге және артерияларға зақым келтірмегенін анықтады.
"Бұл оқиға маған жақындарыммен өткізген әр сәттің қадірін білуді үйретті", – деді балықшы.
