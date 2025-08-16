Кремль Путин, Трамп және Зеленский кездесуінің ықтималдылығына қатысты пікір білдірді
Сурет: flickr/Gage Skidmore/kremlin /Владимир ЗеленскийдіңTelegram арнасы
Ресей Федерациясы президентінің көмекшісі Юрий Ушаков АҚШ, Ресей және Украина басшыларының қатысуымен саммит өткізу мүмкіндігіне қатысты түсініктеме беріп, сонымен қатар Дональд Трамп пен Владимир Путиннің келесі кездесуі жайлы да айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТАСС-тың хабарлауынша, Кремль өкілі Ресей мен АҚШ басшыларының жаңа кездесуі туралы шешім Аляскадағы келіссөздерді қорытындылағаннан кейін қабылданатынын атап өтті.
"Әзірге, білмеймін. Қазір ғана АҚШ президенті әріптестеріне қоңырау шалатынын, олармен ағымдағы келіссөздердің қорытындыларын талқылайтынын айтты. Содан кейін әрі қарай не істеу керектігін шешеміз", - деді Ушаков.
Бірақ, оның айтуынша, Владимир Путиннің, Дональд Трамптың және Владимир Зеленскийдің үшжақты саммитін ұйымдастыру және оны өткізу тақырыбы әлі қозғалмаған.
Бұған дейін Ресей мен АҚШ президенттері журналистер алдына шығып, 2025 жылдың 16 тамызына қараған түні Аляскада өткен кездесудің қорытындыларын жариялаған болатын.
