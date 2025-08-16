#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Әлем

Кремль Путин, Трамп және Зеленский кездесуінің ықтималдылығына қатысты пікір білдірді

Саммит, Трамп, Путин, Зеленский, Кремль, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2025 12:13 Сурет: flickr/Gage Skidmore/kremlin /Владимир ЗеленскийдіңTelegram арнасы
Ресей Федерациясы президентінің көмекшісі Юрий Ушаков АҚШ, Ресей және Украина басшыларының қатысуымен саммит өткізу мүмкіндігіне қатысты түсініктеме беріп, сонымен қатар Дональд Трамп пен Владимир Путиннің келесі кездесуі жайлы да айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС-тың хабарлауынша, Кремль өкілі Ресей мен АҚШ басшыларының жаңа кездесуі туралы шешім Аляскадағы келіссөздерді қорытындылағаннан кейін қабылданатынын атап өтті.

"Әзірге, білмеймін. Қазір ғана АҚШ президенті әріптестеріне қоңырау шалатынын, олармен ағымдағы келіссөздердің қорытындыларын талқылайтынын айтты. Содан кейін әрі қарай не істеу керектігін шешеміз", - деді Ушаков.

Бірақ, оның айтуынша, Владимир Путиннің, Дональд Трамптың және Владимир Зеленскийдің үшжақты саммитін ұйымдастыру және оны өткізу тақырыбы әлі қозғалмаған.

Бұған дейін Ресей мен АҚШ президенттері журналистер алдына шығып, 2025 жылдың 16 тамызына қараған түні Аляскада өткен кездесудің қорытындыларын жариялаған болатын.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамп Зеленскиймен және еуропалық елдердің көшбасшылармен сөйлескеннен кейін мәлімдеме жасады
Әлем
16:18, Бүгін
Трамп Зеленскиймен және еуропалық елдердің көшбасшылармен сөйлескеннен кейін мәлімдеме жасады
Украина президенті Трамппен 18 тамызда Вашингтонда кездеспек
Әлем
14:25, Бүгін
Украина президенті Трамппен 18 тамызда Вашингтонда кездеспек
Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
Әлем
09:47, Бүгін
Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: