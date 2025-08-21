Чехия президенті Украинаның бейбітшілік миссиясына бітімгерлер жіберуге дайын
Чехия Украинадағы халықаралық бітімгерлік миссияға атсалысуға дайын, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ел президенті Петр Павел České noviny-ге берген мәлімдемесінде айтты.
Оның сөзінше, егер украин жерінде бітімгерлерді орналастыру туралы шешім қабылданса, Прага "оның бір бөлігі бола алады әрі болуға тиіс", өйткені соғыс басталғалы бері Киевті қолдап, бейбіт бастамаларға белсенді қатысып келеді.
Чехия президенті сонымен бірге қақтығыс шебі бойында халықаралық бақылаудағы демилитаризацияланған аймақ құруға және ол жерге шетелдік күштерді орналастыруға болатынын да жоққа шығармады.
"Киевтің мүддесі үшін белгілі бір аумақтық ымыраға баруға тура келуі мүмкін, бұл халықаралық құқық нормаларын бұзса да", - деп атап өтті Чехия басшысы.
Ал АҚШ президенті Дональд Трамп Владимир Путин мен Владимир Зеленский арасындағы екіжақты кездесуді ұйымдастыруға талпыныстарын күтпеген жерден тоқтата тұруды шешті.
