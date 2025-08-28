#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Әлем

Археологтар 3000 жылдық тарихи бар белгісіз металлдан жасалған балта тапты

Археологтар 3000 жылдық тарихи бар белгісіз металлдан жасалған балта тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 11:14 Сурет: MADA UNTUK RADAR BANJARMASIN
Индонезияда археологтар мен тарихшылар қола дәуіріне жататын, 3000 жылдық тарихы бар конус тәрізді балта тапты. Мамандардың пікірінше, ол метеорит металынан жасалған болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Radar Banjarmasin порталының жазуынша, бұл олжа аймақ үшін бірегей және Борнеоның көне тұрғындарының металды қалай өңдегенін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

Балта алтын іздеу кезінде табылған өзге артефактылармен бірге жергілікті тұрғынның коллекциясына түскен.

Банджар аймағының мәдени мұра жөніндегі сарапшылар тобының (TACB) мүшесі Хартатик түсіндіргендей, жергілікті халық "Джиджи Петир" немесе "Унту Гледек" деп атайтын бұл балтаның мәдени және тарихи маңызы бар. Жергілікті аңыздар оны найзағаймен байланыстырады, ал ғалымдар балта балқытылған метеориттік материалдан, озық металл өңдеу әдістерімен жасалған болуы мүмкін деп санайды.

Кәдімгі тас балталардан айырмашылығы, конус пішінді балта шауып-кесу үшін арналмаған сияқты. Оның шағын көлемі мен ерекше дизайны әлеуметтік мәртебе белгісі немесе сауда зат ретінде пайдаланылғанын көрсетеді.

Бұған дейін Торғай даласынан 200-ге жуық көне жәдігер табылғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ғалымдар ерекше қызғылт-сары акуланы аулады
Әлем
12:26, Бүгін
Ғалымдар ерекше қызғылт-сары акуланы аулады
Қытай жаңа энергетикалық технологиялар мен жабдықтар саласында әлемдік көшбасшы атанды
Әлем
11:50, Бүгін
Қытай жаңа энергетикалық технологиялар мен жабдықтар саласында әлемдік көшбасшы атанды
Дағыстанда 15 жастағы жасөспірім жәндік шағып алғаннан кейін іріңді инфекциядан көз жұмды
Әлем
11:02, Бүгін
Дағыстанда 15 жастағы жасөспірім жәндік шағып алғаннан кейін іріңді инфекциядан көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: