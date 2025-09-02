#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Әлем

Ресейлік дәрігерлер жаңа туған шақалақтарды Қытайға сатып келген

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 11:45 Фото: pexels
Владивосток қаласында жаңа туған сәбилерді Қытайға сату ісі бойынша сот басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Вести: Приморье" басылымының мәліметінше, Владивостоктың Фрунзе аудандық соты РФ ҚК 127.1-бабы – адам саудасы бойынша алғашқы сот отырысын өткізді. Айыпталушылар қатарында Владивосток пен Санкт-Петербургтегі жекеменшік клиникаларда жұмыс істеген сегіз медицина қызметкері бар.

Тергеу нұсқасы бойынша, репродуктолог-дәрігерлер шетелдіктерге суррогат ана қызметін ұсынған. Кейін жаңа туған сәбилерді жалған құжаттармен Қытайға алып кеткен. Нәтижесінде, шетелге барлығы 13 сәби шығарылған.

Бұған дейін үндістандық әйелдің діни рәсімді сылтауратып танысының баласын ұрлап кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Үндістандық әйел діни рәсімді сылтауратып танысының баласын ұрлап кеткен
Әлем
13:17, Бүгін
Үндістандық әйел діни рәсімді сылтауратып танысының баласын ұрлап кеткен
Трампқа хат: Грузия президенті АҚШ көшбасшысынан грузин халқына көңіл бөлуді сұрады
Әлем
12:53, Бүгін
Трампқа хат: Грузия президенті АҚШ көшбасшысынан грузин халқына көңіл бөлуді сұрады
Гаити аралында жергілікті бандылар гуманитарлық ұйымның қызметкерін тұтқыннан босатты
Әлем
12:45, Бүгін
Гаити аралында жергілікті бандылар гуманитарлық ұйымның қызметкерін тұтқыннан босатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: