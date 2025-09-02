Ресейлік дәрігерлер жаңа туған шақалақтарды Қытайға сатып келген
Владивосток қаласында жаңа туған сәбилерді Қытайға сату ісі бойынша сот басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Вести: Приморье" басылымының мәліметінше, Владивостоктың Фрунзе аудандық соты РФ ҚК 127.1-бабы – адам саудасы бойынша алғашқы сот отырысын өткізді. Айыпталушылар қатарында Владивосток пен Санкт-Петербургтегі жекеменшік клиникаларда жұмыс істеген сегіз медицина қызметкері бар.
Тергеу нұсқасы бойынша, репродуктолог-дәрігерлер шетелдіктерге суррогат ана қызметін ұсынған. Кейін жаңа туған сәбилерді жалған құжаттармен Қытайға алып кеткен. Нәтижесінде, шетелге барлығы 13 сәби шығарылған.
