Қытай Бейжіңдегі парадта ядролық әскери техникасын көрсетті
Сурет: бейнежазба скриншоты
Бейжіңде Екінші дүниежүзілік соғыстағы және жапон басқыншылығына қарсы күрестегі Жеңістің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған әскери парад өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Салтанатты іс-шара барысында алаңда Қытай армиясының ең қуатты техникалық жетістіктері көрсетілді.
РИА Новости агенттігінің мәліметінше, парад кезінде жиналған жұртшылыққа Қытайдың алты жаңа зениттік зымыраны көрсетілді. Олардың қатарында HQ-19, HQ-12 және HQ-29 бар.
Сонымен қатар, Қытай стратегиялық ядролық құрлықаралық DF-5C зымыранын таныстырды. Бұл зымыран бүкіл планетаны қамтитын ауқымда әрекет ете алады.
Осылайша, Қытай алғаш рет парадта өзінің құрлықта, теңізде және әуеде орналасқан стратегиялық күштерін — ядролық үштағанын (триада) таныстырды.
Айта кетейік, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевта әскери парадқа құрметті қонақ ретінде қатысты.
