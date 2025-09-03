#Қазақстан
Әлем

Ресейлік альпинист Жер бетіндегі басты "өлім тауларын" атады

Ресейлік альпинист Жер бетіндегі басты &quot;өлім тауларын&quot; атады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 12:57 Сурет: pixabay
Эверест шыңын бағындырған Ресей тарихындағы үшінші әйел — альпинист Людмила Коробешко Жер бетіндегі ең қауіпті, "өлім тауларын" атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

РИА Новости мәліметінше, бұл тізімге келесі шыңдар енген:

  • К2 (Қарақорым тау жүйесінде),
  • Аннапурна (Гималайда),
  • Нангапарбат (Пәкістанда),
  • Победа (Қырғызстанда).

Сурет: 7vershin

Альпинистің айтуынша, мысалы, Эвересте маусым кезінде қаза табатындардың пайыздық көрсеткіші бұл "өлім тауларымен" салыстырғанда төмен – орта есеппен 3–4 адамнан 15–16 адамға дейін.

Людмила бүгінге дейін 100-ден астам шыңға шыққан, оның ішінде ең биіктерін де бағындырған. Мысалы, жер бетіндегі ең биік шың – 8848 метрлік Эверестке екі рет көтерілген және шамамен екі айда еңсерген. Ол бұл жолды "ғарышқа жаяу саяхат" ретінде теңеді.

Бұған дейін Жетісуда тауда мал бағуға шыққан 83 жастағы қарияның жоғалып кеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
