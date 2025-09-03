Ресейлік альпинист Жер бетіндегі басты "өлім тауларын" атады
Эверест шыңын бағындырған Ресей тарихындағы үшінші әйел — альпинист Людмила Коробешко Жер бетіндегі ең қауіпті, "өлім тауларын" атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
РИА Новости мәліметінше, бұл тізімге келесі шыңдар енген:
- К2 (Қарақорым тау жүйесінде),
- Аннапурна (Гималайда),
- Нангапарбат (Пәкістанда),
- Победа (Қырғызстанда).
Альпинистің айтуынша, мысалы, Эвересте маусым кезінде қаза табатындардың пайыздық көрсеткіші бұл "өлім тауларымен" салыстырғанда төмен – орта есеппен 3–4 адамнан 15–16 адамға дейін.
Людмила бүгінге дейін 100-ден астам шыңға шыққан, оның ішінде ең биіктерін де бағындырған. Мысалы, жер бетіндегі ең биік шың – 8848 метрлік Эверестке екі рет көтерілген және шамамен екі айда еңсерген. Ол бұл жолды "ғарышқа жаяу саяхат" ретінде теңеді.
