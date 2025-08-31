#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Жетісуда тауда 83 жастағы қария жоғалып кетті

Жетісуда тауда 83 жастағы қария жоғалып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2025 14:09 Сурет: видео скрині
28 тамыз таңғы уақытта қария мал бағуға шыққан, алайда кешке үйіне оралмаған. Жақындары алаңдап, бірден полицияға жүгінген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, зейнеткерді іздеуге барлық күш жұмылдырылды.

Панфилов аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері, төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары және бейжай қарамайтын еріктілер іздестіру жұмысына қосылды. Қиын таулы аумақтарды шолуға заманауи техника — ұшқышсыз ұшу аппараты пайдаланылды.

Біраз уақыттан соң қария Сарыбел ауылынан шамамен 15 шақырым жердегі таулы аумақтан табылды. Оған медициналық көмек қажет болмады. Осылайша полиция қызметкерлері қарияны отбасымен қауыштырды.

Полиция қарт кісілерге және денсаулығында шектеуі бар жандарға ерекше назар аударуға үндеді.

"Кез келген төтенше жағдайдың белгісі байқалса, дереу "102" нөміріне хабарласу қажет", - деп ескертті полиция.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысушыларға арналған салтанатты қабылдауға барды
Қоғам
16:40, Бүгін
Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысушыларға арналған салтанатты қабылдауға барды
Қазақстанда 31 тамызда валюта бағамы қалай өзгерді
Қоғам
15:47, Бүгін
Қазақстанда 31 тамызда валюта бағамы қалай өзгерді
Алматыдағы Сәтбаев шыңынан алты турист тікұшақпен эвакуацияланды
Қоғам
15:08, Бүгін
Алматыдағы Сәтбаев шыңынан алты турист тікұшақпен эвакуацияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: