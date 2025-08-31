Жетісуда тауда 83 жастағы қария жоғалып кетті
28 тамыз таңғы уақытта қария мал бағуға шыққан, алайда кешке үйіне оралмаған. Жақындары алаңдап, бірден полицияға жүгінген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицияның мәліметінше, зейнеткерді іздеуге барлық күш жұмылдырылды.
Панфилов аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері, төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары және бейжай қарамайтын еріктілер іздестіру жұмысына қосылды. Қиын таулы аумақтарды шолуға заманауи техника — ұшқышсыз ұшу аппараты пайдаланылды.
Біраз уақыттан соң қария Сарыбел ауылынан шамамен 15 шақырым жердегі таулы аумақтан табылды. Оған медициналық көмек қажет болмады. Осылайша полиция қызметкерлері қарияны отбасымен қауыштырды.
Полиция қарт кісілерге және денсаулығында шектеуі бар жандарға ерекше назар аударуға үндеді.
"Кез келген төтенше жағдайдың белгісі байқалса, дереу "102" нөміріне хабарласу қажет", - деп ескертті полиция.
