Ауғанстанда жер сілкінісі кезінде қаза тапқандар саны 2205 адамға жетті
NBC News дерегінше, Ауғанстандағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 2205 адамға жеткен. Қазіргі таңда гуманитарлық ұйымдар көмек сұрауда.
Құрбандардың басым бөлігі биік таулармен бөлінген, өзен аңғарларында орналасқан Кунар провинциясында тіркелген. Талибан өкілі Хамдулла Фитрат соңғы мәліметтер бойынша 2205 адамның қайтыс болғанын айтып, іздестіру-құтқару жұмыстарының әлі де жалғасып жатқанын жеткізді.
"Адамдарға арналып шатырлар тігілді, алғашқы медициналық көмек пен қажетті тауарларды жеткізу жалғасуда", – деді ол.
Құтқару жұмыстары қиындап жатыр, өйткені таулы және қия жолдармен жүру қиын. Талибан билігі тірі қалғандарға көмектесу үшін тікұшақтар мен армия коммандосын жұмылдырды. Гуманитарлық ұйымдардың қызметкерлері көшкін мен тастардың құлауынан зардап шеккен ауылдарға жету үшін бірнеше сағат бойы жаяу жүруге мәжбүр болғанын айтты.
Қаржыландырудың қысқаруы да әрекеттерге кері әсер етуде. Мысалы, Норвегияның босқындар жөніндегі кеңесінің мәліметінше, қазіргі таңда ұйымның Ауғанстанда 450-ге жетпейтін қызметкері ғана бар. Ал 2023 жылы болған соңғы ірі жер сілкінісі кезінде олардың саны 1100 болған.