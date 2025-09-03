Ауғанстанда жер сілкінісі кезінде қаза тапқандар саны 1400-ден асты
ABC News жазғандай, зардап шеккендердің саны шамамен 3,4 мың адамды құрайды.
"Қазіргі уақытта қаза тапқандар саны 1457 адамға жетті, зардап шеккендер саны - 3 394. Аталған аймақта қираған үйлердің саны 6 782-ге жетті", - деді Фитрат.
Ауғанстанның бұқаралық ақпарат құралдары 2021 жылы Ислам әмірлігі билікке келгеннен бері Ауғанстанда кісі өліміне әкеліп соқтырған үш жер сілкінісі, сондай-ақ құрғақшылық пен су тасқыны болғанын жазады.
Өткен жексенбіде түн ортасында Кунар, Лагман және Нангархар провинцияларында 6 баллдық жер сілкінісі болды, көптеген ауыл қирап, көптеген жылдар бойы қақтығыстар, кедейлік пен табиғи апаттардан әбден титықтаған денсаулық сақтау жүйесіне үлкен салмақ түсті.
Қасым-Жомарт Тоқаев жер сілкінісі салдарынан көптеген адам шығынына ұшырауына байланысты Ауғанстан басшылығына қайғыра көңіл айтты.