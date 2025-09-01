#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Тоқаев Ауғанстан басшылығына көңіл айтты

Тоқаев Ауғанстан басшылығына көңіл айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 15:43 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстан басшылығына көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстан басшылығына аталған елде орын алған зілзала салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты қайғырып көңіл айтты.

Өткен түні Ватапур, Маноги, Чапа-Дара, Сауки және Нур-Гул аудандарында болған жер сілкінісінің салдарынан шамамен 500 ауған азаматы қаза тауып, тағы мыңға жуық адам жарақат алды.

Ресми құрбандардың саны нақтыланып жатыр. Үйінді астында әлі де адамдар бар, сондықтан олардың саны арта түсуі мүмкін.

Жер сілкінісінің магнитудасы орташа болғанымен, ошағы 10 шақырым тереңдікте болғандықтан аса жойқын сипат алды. АҚШ Геологиялық қызметінің сайтындағы деректерге сәйкес, дәл осы өңірде магнитудасы 4,3-тен 5,2-ге дейінгі бес афтершок тіркелген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда үш қабатты ғимараттағы ірі өрт 850 шаршы метр аумақта сөндірілді
Қоғам
17:15, Бүгін
Алматыда үш қабатты ғимараттағы ірі өрт 850 шаршы метр аумақта сөндірілді
Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға жағымды жаңалықты хабарлады
Қоғам
16:43, Бүгін
Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға жағымды жаңалықты хабарлады
Қазақстанда 2-4 қыркүйек аралығында күн күрт суытады
Қоғам
16:11, Бүгін
Қазақстанда 2-4 қыркүйек аралығында күн күрт суытады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: