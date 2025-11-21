#Халық заңгері
Саясат

Тоқаев Вьетнам Коммунистік партиясының басшылығына көңіл айтты

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 16:06 Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Вьетнам Коммунистік партиясының Орталық комитетінің Бас хатшысы То Ламға көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың 2025 жылғы 21 қарашадағы ресми хабарламасында Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатта Вьетнамның орталық аймақтарында болған су тасқыны салдарынан көптеген азаматтың қаза тапқаны туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдағанын жазған.

Президент табиғи апаттан қайтыс болған адамдардың туыстарына сабыр, ал жарақат алған жандардың тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірген.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
