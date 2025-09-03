#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Ауғанстанда жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1400-ден асты

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 09:26 Фото: Zakon.kz
Ауғанстанда жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1400-ден асты. 3 мыңнан астам тұрғын зардап шеккен.

8 мыңнан астам баспана қирады. Зілзала болған аймақта іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

Табиғи апаттан қаза тапқандардың көбі дүмпу ошағына жақын орналасқан Кунар провинциясының тұрғындары.

Ресми мәліметтерге сай, марқұмдардың саны әлі де көбеюі мүмкін, деп жазады qazaqstan.tv.

Бүтін бір ауылдар қираған. Батыс елдері Ауғанстанға зілзала салдарымен күресте көмектесуге дайын екенін мәлімдеді.

БҰҰ 5 млн доллар, Ұлыбритания 1 млн фунт стерлинг бөлген. Қытай, Үндістан мен Швейцария да гуманитарлық көмек жіберуге уәде етті.

