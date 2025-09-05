#Қазақстан
Әлем

Франция лазерлік қару жасауға келісімшарт жасасты

Франция лазерлік қару жасауға келісімшарт жасасты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 11:07
Франция Қорғаныс министрлігі MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales және CILAS компанияларын біріктірген консорциуммен дрондарға қарсы жоғары қуатты лазерлік қару прототипін жасауға келісімшартқа отырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Франция Қорғаныс министрлігі мәлімдеді.

"Тамыз айында Қару-жарақ жөніндегі бас дирекция (DGA) MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales және Cilas компанияларын біріктірген консорциумға лазерлік қару жүйесінің прототипін жасауға тапсырыс берді", – делінген ақпаратта.

Жасалып жатқан жүйе "Жаңа буын лазерлік қорғаныс жүйесі" (французша — Syderal) деп аталады. Ресми мәліметке сәйкес, бұл кешен дрондарға қарсы күресуге және жақын қашықтықтағы әуе шабуылына қарсы қорғанысқа арналған.

Syderal лазерлік жүйесін 2030 жылға қарай Франция армиясының қару-жарағына енгізу жоспарланып отыр.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
